*De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft de klacht van de cd&v in Sint-Truiden verworpen. De gemeenteraad en het nieuwe schepencollege, onder leiding van burgemeester Ludwig Vandenhove kunnen nu snel geïnstalleerd worden en aan de slag gaan.*Het parket van Limburg doet een oproep tot getuigen van een brutale overval op een telecomzaak in Lommel. Een verkoper krijgt rake klappen, de zaakvoerder is zwaar onder de indruk.*Eenzaamheid in deze kersttijd. Vooral de Limburger krijgt ermee te maken. Het aantal noodgesprekken bij Tele-Onthaal stijgt en Limburg spant de kroon.*Spits Tolu Arokodare en andere spelers van Racing Genk zijn begaan met zij, die het minder hebben in onze provincie. Sint-Vincentius deelt in deze koude dagen voor nieuwjaar weer veel voedselpakketten uit.*En voor Yannick Noben was 2024 het jaar van de grote doorbraak. Traditioneel brengt hij op 1 januari op TVL zijn nieuwjaarsconference. Ook dit jaar weer.