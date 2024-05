Zangeres Jelle Van Dael uit Beringen is eindelijk terug met nieuwe muziek. In The Max in Heusden-Zolder stelde ze gisteravond haar nieuwe single voor: 'Just to be Loved'. De sound is vergelijkbaar met haar vorige single 'Firefall', maar dan in een zomers jasje. Na haar optreden geven ook Regi en Linda het beste van zichzelf. Goed voor een volle zaal van 1.700 mensen.