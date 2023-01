Studeren in de showroom van de Ikea in Hasselt, het is eens iets anders. Ook voor de bezoekers is het een speciale ervaring om een student te zien blokken in een woonkamer van de Ikea. Op vier unieke locaties in Hasselt konden studenten een dagje gaan studeren. In een mum van tijd waren de plaatsen volzet. Volgens de studenten is het initiatief zeker en vast voor herhaling vatbaar.