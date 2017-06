Ochtendploeg van Genkse betoncentrale legt werk neer

Van de 12 jongeren die het 'Score Your Goal'-project in Maasmechelen volgden, hebben de meesten een job gevonden. En dat is nodig, want in het Maasland ligt - met 10,5 procent - de werkloosheid fors hoger dan het Limburgse en Vlaamse gemiddelde. Via sport en mental coaching zijn de jongeren intensief klaargestoomd voor de arbeidsmarkt en is aan hun zelfvertrouwen gewerkt. Arktos vzw start in het najaar met het project in Hasselt en is nog op zoek naar werkgevers.