Odell Hodge: de man die Kanye West naar Limburg haalde

Voor Limburg was het een verrassing van wereldformaat, maar de organisatoren van de basketbalwedstrijd Hubo Limburg United Academy tegen de Amerikaanse ploeg JBA wisten al op voorhand dat Kanye West naar Houthalen zou komen. Ze mochten er alleen tegen niemand iets over zeggen. Het nieuws sloeg dan ook in als een bom toen de superster de sporthal van Houthalen-Helchteren binnenwandelde. Hij was veel te laat. Het had niet veel gescheeld of hij had de hele wedstrijd gemist want hij had de piloot van zijn privévliegtuig opdracht gegeven om te landen in Zwartberg.