Oekraiënse beer levend in Oudsbergen aangekomen nadat Russen zijn familie opaten

- Een jonge Maastrichtenaar die in Hasselt politieagenten van hun fiets rijdt, wordt na een spectaculaire achtervolging in Lanaken in de boeien geslagen. Een motard raakt gewond. - Na een juridische lijdensweg van negen jaar komt er een vonnis in zicht voor de verpleegster die een patiënte om het leven bracht in het ZOL in Genk. De openbare aanklager vordert zes jaar cel. - In Hechtel-Eksel stapt Hanne Palmans uit de politiek omdat ze het niet eens is met de manier waarop het gemeentebestuur de kandidatuur van Bosland als nationaal park verdedigt. Volgens de partij van de burgemeester werd Palmans onder druk gezet door plaatselijke boeren die willen verhinderen dat het nationaal park er komt.- Scholen schrappen examens omdat er dit jaar te weinig les gegeven is door het lerarentekort. We hebben een reactie van het Spectrumcollege in Lummen.- En op vier dagen voor de laatste speeldag gelooft Racing Genk volop in de titel. We hebben een reportage in het internaat waar de jonge Genkies van de toekomst meeleven met de eerste ploeg.