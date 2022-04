Oekraïense leerlingen gaan naar school in Go Next Level X in Hasselt

door David Bijnens

De Hasseltse school GO Next Level X heeft intussen al 17 Oekraïense vluchtelingen op de schoolbanken zitten. En op de campus in Heusden-Zolder zijn er dat nog eens 5. Level X startte 25 jaar geleden met de eerste OKAN- of wereldklassen in Hasselt, die zich specifiek richten op buitenlandse studenten. De Oekraïense leerlingen krijgen 28 lesuren Nederlands per week, waarnaast ze ook worden voorbereid op de overstap naar het reguliere onderwijs. Het opzet is om de leerlingen in de eerste plaats te laten terugvallen op hun dagelijkse routine, om zo de miserie in hun thuisland voor een stuk achter hun te laten.