Oekraïense leeuwen in Natuurhulpcentrum spelen hoofdrol in kinderboek

door David Bijnens

In het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen is vandaag het boek 'Tsar en Jamil' voorgesteld. Het kinderboek, dat werd geschreven door Sil Janssen, vertelt het verhaal van de twee leeuwen die in maart geëvacueerd werden uit Oekraïne. Via Polen kwamen de dieren uiteindelijk in Oudsbergen terecht. Janssen schreef - op vraag van de organisatie Children's Books For U - het onwaarschijnlijke reisverhaal neer in een kinderboek. De tekeningen werden gemaakt door een Oekraïense illustrator.