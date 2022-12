In Maasmechelen slaakt een voedselbedelingsproject een noodkreet. Het vrijwilligersinitiatief Kokopelli staat op straat nu het huurcontract van hun pand is afgelopen. De vzw zamelt voedsel en kleren in, om dat daarna te verdelen onder zo'n 600 gezinnen. Kokopelli is nu op zoek naar een nieuwe locatie. En ondertussen is het behelpen met wat voorhanden is.