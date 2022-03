Oekraïense vluchteling maakt illustraties voor kinderboek van Limburgse schrijfster

door Birgit Van Asten

En we blijven nog even in Herk-de-Stad want auteur Mariette Claesen is een samenwerking begonnen met een Oekraïense illustrator die gevlucht is naar Polen. Claesen zocht via Facebook een schrijver of illustrator om mee samen te werken. Het bericht van Viktoria Soltis Doan waarin ze om hulp vraagt, sprak haar het meest aan. Het boek 'De jongen en de vogel' is het resultaat van de mooie samenwerking. Met de opbrengst van dit boek hoopt ze de volgende illustrator in nood te kunnen helpen.