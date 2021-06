Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel wil sport- en recreatiezone Achter de Berg in de Lupinestraat verder ontwikkelen. Het stelt 20 are ter beschikking om een erfpacht op te vestigen. Daarop kan vervolgens een project rond recreatieve beleving en horeca worden ingericht. Geïnteresseerden kunnen zich met een concreet voorstel kandidaat stellen tot en met 15 september 2021. “Dit project kadert in het masterplan Achter de Berg, waarin we een gefaseerde ontwikkelingsvisie voor het gebied van sport- en recreatiezone Hechtel vastlegden”, verduidelijkt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester). “Het prachtige complex ‘Den & Duin’ van de Chiro draait inmiddels op volle toeren. In 2020 werd er ook een centrale parking aangelegd voor de reeds bestaande activiteiten op de site. Deze geeft nu ook de opportuniteit tot verdere uitbreiding van recreatiemogelijkheden in de zone.” Op de gronden van gemeentelijke speeltuin De Hoef worden 20 are beschikbaar gesteld om een erfpacht op te vestigen. Hierop kan vervolgens een project rond recreatieve beleving en horeca worden uitgewerkt. “De nieuwe invulling van de voorziene zone moet een recreatieve beleving zijn, met horeca- en sanitaire voorzieningen. Op die manier willen we de buitenspeeltuin en het skatepark van De Hoef nieuw leven inblazen,” aldus Dalemans. Geïnteresseerden Geïnteresseerden kunnen tot en met 15 september 2021 een voorstel indienen tot het bekomen van het erfpachtrecht over dit gebied. Dit voorstel moet volledig in synergie zijn met speeltuin De Hoef en moet een financieel plan bevatten. De overeenkomst wordt gegund aan de kandidaat waarvan het voorstel het best aan de vereisten voldoet.