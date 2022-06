door Yarne Puts

En we blijven bij de verhoging van de bruggen in Limburg. Want in Tervant in Beringen gooit de oeverzwaluw roet in het eten om de brug af te werken. De brug opent volgende week voor het verkeer, maar in de zandhopen naast de brug die dienen voor de afwerking ervan, hebben de beschermde vogels zich genesteld en zijn ze er volop aan het broeden. De hopen moeten onaangeroerd blijven tot ten minste augustus.