Japan wordt maandag de tegenstander van de Rode Duivels in de achte finales op het WK. De Belgen versloegen gisteravond Engeland in hun laatste groepsmatch met 1-0. België komt als groepswinnaar wel in de moeilijke tabelhelft terecht met een mogelijke kwartfinale tegen Brazilië. En dat zorgde na de wedstrijd voor gemengde reacties, ook bij de fans op Café Courtois, het WK-evenement in Bilzen.