door Wout Hermans

Dit weekend strijkt de internationale top van het para-dressage neer aan manege Breugelhoeve in Peer. Para-dressuur is een onderdeel van de paardensport, meer bepaald de discipline dressuur maar dan voor ruiters met een fysieke handicap. Het is de eerste keer dat er zo een wedstrijd plaats vindt in Limburg en ook belangrijk, er waren zelfs nog tickets voor de para-olympische spelen in Tokio te verdienen.