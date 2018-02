Oma Lieske is grootste supporter van Kim Meylemans

Noliko Maaseik heeft opnieuw voor een Europese stunt gezorgd. Het ging gisterenavond verrassend gemakkelijk winnen in Izmir. Het werd 3-0 tegen de Turken. In de heenwedstrijd had Maaseik thuis nog 5 sets nodig. De volgende ronde in de Champions League is een stap dichterbij. Maar de zege was vooral een goede generale repetitie voor de bekerfinale, zondag tegen Roeselare.