Omstaanders juichen brand asielcentrum toe

- Onbekenden hebben het toekomstige asielcentrum in Spouwen bij Bilzen in brand gestoken. - Omstaanders juichen op sociale media anoniem de vlammen toe. Het stadsbestuur zegt dat met deze opzettelijke daad een belangrijke grens werd overschreden. Bilzen is in shock.- Het is 11 november en dus wapenstilstand. In Wellen is de laatste oudstrijder dit jaar overleden. - Wat na het verlies van Racing Genk tegen AA Gent? Kan Mazzu blijven? Die kans lijkt onbestaande.- En we blijven in Genk waar liefst 4.000 sportievelingen meededen aan de derde editie van de Bokrijkrun.