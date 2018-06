Omstreden hondenkwekerij in Lummen krijgt geen vergunning

- Overal in Limburg neemt de politie antiterreurmaatregelen voor voetbalfans die het wereldkampioenschap volgen via grote schermen. De politie voert ook actie tegen gauwdieven in de menigtes. - Steden als Hasselt, Genk en Sint-Truiden zenden vrijwel alle wedstrijden uit op een groot plein. En ook ons WK-programma Christiaens en Company gaat iedere wedstrijddag live om half 8 vanop de grote markt in Sint-Truiden - De Genkse schepen Ali Caglar is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden voor corruptie. Caglar gaat in beroep tegen het vonnis. Wettelijk gezien mag hij zich nog kandidaat stellen voor de verkiezingen. - In onze reeks over Alden Biesen keren we terug naar de zwartste bladzijde uit de geschiedenis van het kasteel. In 1971 ging het domein volledig in de vlammen op bij één van de grootste branden die onze provincie ooit gekend heeft.