Omstreden hondenkwekerij trekt project voor uitbreiding in Lummen terug

Maar er is ook minder goed economisch nieuws. 100 werknemers van Euro Shoe Group in Beringen hebben deze ochtend het werk neergelegd. Volgens de vakbonden heerst er al maanden wrevel en ongerustheid bij het personeel over hun toekomst. Zo zullen er in de toekomst tientallen jobs verdwijnen. Euro Shoe Group is bekend door de winkels Shoe Discount en Avance.