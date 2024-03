Omstreden kaartenkunstwerk van Tom Herck besmeurd in Sint-Truiden

Het kunstwerk House of Nature aan de Lommelse Sahara is voor het eerst in zijn geheel voorgesteld. Het werk vormt de toegangspoort tot het Nationaal Park Bosland. De afgelopen 9 maanden gebeurden er laswerken achter grote witte doeken omwille van de weersomstandigheden. Kunstenaar Will Beckers gaat met het werk de laatste fase in. Eind mei zal het volledig klaar zijn.