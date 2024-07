Omzet bioboer gehalveerd door regenweer

door Tine Oyen

Limburgse bioboeren lijden onder het slechte en natte weer van de afgelopen maanden. De grond is verzadigd en dat heeft wel degelijk een invloed op de oogst. Dat blijkt uit een recent rapport van onderzoeksorganisatie VITO. Bij maatwerkbedrijf De Wroeter in Sint-Lambrechts-Herk schatten ze dat de omzet gehalveerd is in vergelijking met vorig jaar. De arbeidskosten lopen op, want het maatwerkbedrijf moet continu schakelen om de schade te beperken.