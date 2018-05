Onbekende gaat ervandoor met gevaarlijk springtuig in Bocholt

Zondag kreeg de politie CARMA rond 15 uur een melding dat een voorbijganger een obus had aangetroffen aan het kanaal in Bocholt. Toen de ontmijningsdienst DOVO aan de Kreyelerweg aankwam om het tuig onschadelijk te maken, bleek dat de bom al verdwenen was. "Elke aanraking of verplaatsing kan gevaarlijk zijn," waarschuwt DOVO nu. Het was de 42-jarige metaalvisser Georges Vandael die de obus opviste. Hij legde het tuig op het droge, en belde meteen de politie. In afwachting van de komst van DOVO, werd de site onmiddellijk afgezet. Rond 21 uur bleek dat de obus reeds verdwenen was, alvorens DOVO het tuig onschadelijk kon maken. DOVO waarschuwt daarom voor het potentieel gevaar en raadt aan om de politie te contacteren bij aantreffen van deze of andere oorlogstuigen. "In dit geval gaat het om een afgevuurd projectiel met gewapend ontstekingsmechanisme. Elke aanraking of verplaatsing kan gevaarlijk zijn", waarschuwt DOVO. Aan de betrokkenen en aan mogelijke getuigen wordt dringend verzocht zich te melden bij de politiezone CARMA: 089 39 14 10.