Twee zorgbedrijven, Open Thuis Limburg in Hasselt en de Wroeter in Kortessem, zijn het slachtoffer geworden van cybercriminelen. Hun systeem werd gehackt en er werd door criminelen losgeld gevraagd om die vervolgens weer vrij te geven. De bedrijven in kwestie schakelden een IT-bedrijf in om bestanden te recupereren. Cybercriminelen viseren dezer dagen vooral zorginstellingen omdat die door de grote druk het meest kwetsbaar zijn.