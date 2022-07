Voor 1 op 5 bedrijven zijn jobstudenten en tijdelijke krachten de poort naar potentieel nieuw personeel. Dat blijkt uit een bevraging van UNIZO Limburg bij 207 Limburgse werkgevers. 3 op 10 Limburgse ondernemers doen een beroep op tijdelijke werkkrachten om piekmomenten op te vangen en om hun bedrijf draaiende te houden als vaste medewerkers vakantie hebben. Traditiegetrouw hield UNIZO een bevraging bij Limburgse ondernemers naar hun eventuele jobstudenten en aanpak. “Daaruit blijkt onder andere dat de term ‘vakantiewerk’ achterhaald is”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. “Bijna alle ondernemers die beroep doen op tijdelijke werknemers, doen dat het hele jaar door.” 71% van de bevraagde ondernemers zegt dat zij geen tijdelijke krachten inschakelen. Van de resterende groep geeft de overgrote meerderheid (23%) aan gedurende het hele jaar beroep te doen op jobstudenten, interimkrachten en flexi-jobbers en slechts 4% enkel in de zomermaanden. Een kleine 2% gaat ook op zoek naar andere mogelijkheden, van stages of werkplekleren tot een samenwerking met freelancers en zelfstandigen.Piekmomenten en vakantie De hoofdreden om tijdelijke krachten in te schakelen is, net zoals andere jaren, om piekmomenten op te vangen. 1 op 3 ondernemers geeft ook aan dat zij beroep doen op jobstudenten en interimkrachten om de vakantie van vaste medewerkers op te vangen én omdat zij goedkoper zijn. Opvallend: als ‘andere reden’ wordt spontaan vaak het vinden van potentieel nieuw personeel vermeld (20%). “In tijden van arbeidsmarktkrapte is het een goed teken dat werkgevers ook via studentenjobs – maar bijvoorbeeld ook via stages en werkplekleren – in contact kunnen komen met mogelijke toekomstige vaste medewerkers”, aldus Lodewyckx.Meer vrouwelijke jobstudenten Ter aanvulling op de eigen bevraging dook UNIZO Limburg ook in de cijfers van het RSZ over het aantal studenten, studentenjobs, gewerkte uren en lonen. Uit de jaarcijfers 2021 van het RSZ over studentenarbeid vallen enkele opvallende conclusies te trekken. In 2021 waren 44.021 Limburgse jongeren aan het werk, verspreid over 69.710 studentenjobs. Dat staat gelijk aan 1,58 jobs per student. Opvallend is dat er meer vrouwelijke dan mannelijke jobstudenten in Limburg actief waren: 23.666 vrouwen tegenover 20.355 mannen. In totaal waren deze jobstudenten 9.337.176 uren aan het werk, dat zijn 212 gewerkte uren per student. Zij kregen een totale verloning van 119,84 miljoen euro, oftewel 2.722 euro gemiddeld per student. “De vijver aan Limburgse jobstudenten is dus alvast voldoende groot voor onze ondernemers”, aldus Lodewyckx. “In 2021 waren gedurende verschillende maanden bovendien nog heel wat coronabeperkingen van kracht, waardoor we verwachten dat zowel de vraag naar als het aanbod van jobstudenten in 2022 nog hoger zal liggen.”