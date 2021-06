Ondanks dalende coronacijfers blijft code geel in hoger onderwijs

Limburg maakt kans om een uniek wetenschappelijk miljardenproject binnen te halen waarin topwetenschappers uit heel de wereld geïnteresseerd zijn. Onze provincie is samen met Nederland en Duitsland kandidaat om de Einstein telescoop te bouwen. Dat is een hoogtechnologisch laboratorium dat zwaartekrachtsgolven uit het heelal kan meten. De enige andere kandidaat voor dit prestigeproject, dat een enorme economische boost aan onze regio kan geven, is het Italiaanse eiland Sardinië. In de TVL-reeks Einstein in Limburg onderzoekt Geert Kusters waarom dit project zo belangrijk is voor onze provincie. Voor de tweede aflevering trokken we naar Italië, waar we de unieke kans kregen om een reeds bestaande gravitatiegolfdetector te bezoeken, de voorloper van de Einstein telescoop.