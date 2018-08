- Hevige onweersbuien zetten straten blank in heel Limburg, vooral in Hasselt en Sint-Truiden. De landbouw is met deze ene onweersbui niet uit de problemen. Voor Pukkelpop zien de weersverwachtingen er uitstekend uit.- Ondanks het sproeiverbod hebben we in vijf jaar tijd nooit meer water verbruikt als de voorbije maand juli. SP.A stelt een waterplan voor dat het verbruik moet verminderen met 40 procent.- Drie maanden na de afgelasting van het Ultimate Festival in Lommel zijn nog niet alle tickets terugbetaald.- Twee op drie ondernemers zijn voor het voortbestaan van de provincie Limburg. Uit een onderzoek van VKW en Unizo blijkt dat Lanaken de meest ondernemersvriendelijke gemeente is, Maaseik is de slechtste leerling van de klas.- En Bilzenaar Thibaut Courtois noemt zijn transfer naar Real Madrid een droom die uitkomt. We hebben unieke beelden van de beste doelman van de wereld die als 16-jarige zijn debuut maakte bij Racing Genk.