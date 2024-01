Ondanks regen is kerstvakantie voltreffer voor toerisme in Limburg

De Bokkenrijders zijn helemaal terug. Allezins toch in Wellen want daar wordt vandaag het openluchtspektakel over de Bokkenrijders aangekondigd, op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Het was Wellenaar Johny Put die met het idee kwam en de gemeente Wellen vroeg om mee te helpen met de uitwerking ervan. Zo worden er ook allerlei streekproducten geproduceerd in het kader van de Bokkenrijder. Het openluchtspektakel vindt pas in de zomer plaats, maar de inwoners kregen vandaag al een voorproefje.