Ook in Hasselt zijn de schepenposten verdeeld. De 24-jarige Dries Martens is samen met Kevin Schouterden en Tine Jans nieuw bij Vooruit. Willy Claes wordt voorzitter van de gemeenteraad. Opmerkelijk: geen Habib El Ouakili meer als schepen. Bij cd&v zien we Karolien Mondelaers, Tom Thijssen en Astrid Franssens. Bij N-VA en Open Vld verandert er niets. De jongste schepen Dries Martens krijgt onder andere het mandaat van betaalbaar wonen. Een belangrijke post, want een betaalbare woning vinden in Hasselt is al langer een probleem.