Ondernemers kijken met een bang hart naar de toekomst

De VDAB in Limburg het aantal nieuwe vacatures met de helft afnemen. En dat na amper 2 weken van lockdown na de coronamaatregelen. De gevolgen van de crisis voor de arbeidsmarkt zijn niet te overzien. Dat staat vast. Vele Limburgers zullen in de werkloosheid belanden. VDAB Limburg ziet de werkloosheidscijfers nu al stijgen. De cruciale sectoren, zoals de voeding, de logistiek, de zorg en de landbouw, die wel nog op volle toeren draaien, kunnen het verlies aan jobs niet goedmaken. Daarvoor is de VDAB met de COVID-19-vacatures gestart. Er zijn meer kandidaten dan aanbod. De krapte op de arbeidsmarkt is verleden tijd. Ook dat is een feit.