Onderofficierenschool Saffraanberg zit al maanden regelmatig zonder water

- Vanaf vandaag is cannabisolie vrij te koop in de apotheek. Het is een omstreden product want niet bedoeld als medicijn, zelfs niet bedoeld voor consumptie. De vier Limburgse apothekers die het verkopen, willen dan ook niet geïnterviewd worden.- De storm Ciara hield ook vandaag nog aan. Het waren vooral de korte, hevige rukwinden die schade veroorzaakten. - Het NAVO-schietterrein in Houthalen-Helchteren was deze middag het decor voor een grote brandoefening. De militaire brandweer rukte samen uit met de drie Limburgse brandweerkorpsen om een gesimuleerde heidebrand te blussen. - Ward Lemmelijn heeft zich dit weekend in Parijs opnieuw tot wereldkampioen indoor roeien bij de beloften gekroond. De PXL-student droomt er nu van om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. - En vanavond zit het Hamontse toptennistalent Elise Mertens bij Niels Christiaens in Sportcafé, we blikken al even vooruit.