Laat onze leerlingen alstublieft naar school komen, ook al stijgen de coronacijfers. 95 procent van de Limburgse middelbare scholen is voorstander van het behoud van code geel met maximale aanwezigheid van de leerlingen in de klas. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg bij 20 middelbare scholen in Limburg. De Limburgse directies zitten daarmee op één lijn met Vlaams onderwijsminister Ben Weyts die vanochtend nog een lans brak voor het behoud van code geel in de scholen. Sinds eind vorige week zijn in onze provincie twee basisscholen gesloten - in Alken en in Eisden - uit vrees voor de verdere verspreiding van het coronavirus. Maar het merendeel van de middelbare scholen noemt zichzelf een veilige omgeving. De veiligheidsmaatregelen worden naar eigen zeggen goed nageleefd en besmettingen gebeuren zelden op school. Bovendien is afstandsonderwijs niet hetzelfde als lesgeven op school, zeggen de directies. Na de lockdown begin dit jaar zou het een ramp zijn om leerlingen opnieuw afstandsonderwijs te laten volgen.