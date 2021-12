UHasselt stelt zeven fellows aan, dat zijn personen met een knappe professionele carrière en die bijdragen tot de maatschappij. De zeven fellows zijn eigenlijk ambassadeurs van de universiteit. De 45-jarige Kristof Van Werde is één van de zeven verkozen fellows. Hij is leerkracht wetenschappen aan de secundaire school Kindsheid Jesu in Hasselt. De samenleving van vandaag heeft meer dan ooit nood aan STEM-profielen. Het doel van Kristof Van Werde is om als leerkracht zo veel mogelijk leerlingen warm te maken om later voor wetenschappen te kiezen. Wij gingen kijken hoe hij dat precies doet in zijn lessen.