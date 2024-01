Onderzoek bommelding Lanaken overgenomen door federale politie: ook andere bioscopen bedreigd

door Yarne Puts

Niet alleen de bioscoop van Lanaken, maar ook verschillende andere filmzalen van de groep Pathé hebben een bommelding gekregen. Dat laat burgemeester Marino Keulen weten. Eind december moest de bioscoop nog ontruimd worden vanwege de valse bommelding. Het onderzoek naar de valse bommelding bij de bioscoop in Lanaken is vanaf nu in handen van de federale politie. In een mail wordt telkens gedreigd met het laten ontploffen van bommen als het gevraagde losgeld niet wordt betaald. Zover is het gelukkig nog niet gekomen.