Onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in school in Heusden-Zolder

door Margo Ombelets

Politiezone Heusden-Zolder en het Parket Limburg zijn een onderzoek gestart nadat de lokale school 't Molenholleke een melding had gekregen over mogelijk ongepast gedrag van een personeelslid naar een kleuter toe. Het zou gaan om grensoverschrijdend gedrag. De man in kwestie ontkent elke aantijging. Hij is zwaar onder de indruk van de beschuldigingen en hoopt dat zijn onschuld bewezen wordt, zegt zijn advocate.