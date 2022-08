Een snelheidsduivel heeft afgelopen zaterdag het centrum van Riemst op stelten gezet. De bestuurder gaf plankgas om aan de politie te ontkomen en haalde met momenten snelheden van 160 km per uur. Op de Visésteenweg crashte het voertuig uiteindelijk in een maïsveld. De inzittenden gingen lopen. Een 21-jarige vrouw uit Tongeren werd al snel gevat. Zij bleek de passagier te zijn. De feiten speelden zich zaterdagnacht af. Een politieploeg in een anoniem dienstvoertuig werd op de Bilzersteenweg plots gekruist door een wagen die aan hoge snelheid in de richting van Riemst reed. Daarop werd onmiddellijk de achtervolging ingezet. Het voertuig haalde snelheden van minstens 160 km per uur, terwijl de maximumsnelheid op de Bilzersteenweg 70 km per uur is. Ter hoogte van een verkeerseiland in het centrum van Riemst had de bestuurder grote moeite de controle over zijn voertuig te bewaren. Eens de snelheidsduivel de zwaailichten van het politiewagen had opgemerkt, duwde hij het gaspedaal nog wat dieper in. Tijdens de achtervolging haalde de bestuurder heel wat gevaarlijke toeren uit, en bracht hij andere weggebruikers in gevaar door enkele keren te spookrijden. Bestuurder spoorloos Ter hoogte van de Visésteenweg raakte hij de controle over het stuur kwijt, waarna hij maar nipt een bushokje miste en dwars over de rijbaan een veldweg in schoot. Op een maïsveld kwam het voertuig, waarvan ondertussen een wiel losgekomen was, tot stilstand. De twee inzittenden zetten het op een lopen. Een jonge vrouw van 21 jaar uit Tongeren werd aan de rand van het maïsveld gevat. Zij blijkt de passagier te zijn. De bestuurder is voorlopig spoorloos, maar in het voertuig werden wel heel wat aanwijzingen over de persoon in kwestie gevonden. Het verdere onderzoek is in handen van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst.