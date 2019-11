Onderzoek naar dood Ivana Smit heropend

Dinsdagnacht rond één uur is een bestuurder nipt kunnen ontkomen aan een carjacking in Bilzen. De politie heeft de verdachte niet veel later gearresteerd. De poging tot carjacking gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.15u op Abbendaal in Bilzen. Een bestuurder die met zijn voertuig aan de verkeerslichten stond te wachten werd door een man gesommeerd uit te stappen. De dader tikte hierbij met het wapen op de autoruit en trachtte de deur aan de bestuurderszijde te openen. Doordat het automatische vergrendelsysteem van de wagen in werking was, slaagde de dader er niet in de deur te openen. De bestuurder kon door plankgas te geven aan de carjacker ontkomen. De politie startte een zoekactie waarbij er rond 02.30u een verdachte man, die aan de beschrijving van het slachtoffer voldeed, kon aangetroffen worden in de buurt van Meershoven in Bilzen. Het wapen dat een alarmpistool bleek te zijn, kon in de buurt van de verdachte aangetroffen worden. Toen de dader even aan het zicht van de ploeg kon ontsnappen, had hij het ding snel in een tuin gegooid. Naast het vuurwapen bleek de verdachte verder in het bezit van nog enkele verboden wapens. De verdachte was overigens geen onbekende voor de politie. Hij werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.