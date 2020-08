Onderzoek naar grootschalige mazoutfraude bij Genks bedrijf

De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde afgelopen weekend 36 processen-verbaal op voor het overtreden van de coronamaatregelen. In de meeste gevallen ging het over het niet dragen van een mondmasker. Op drie dagen tijd werden er 35 pv’s opgesteld voor het niet-dragen van een mondmasker. 24 boetes werden uitgeschreven in de binnenstad van Hasselt, 11 in de stationsomgeving. Een uitbaatster van een zaak op het Stationsplein kreeg al voor de derde keer een proces-verbaal omdat ze haar mondmasker niet correct droeg. In de Primark zijn de politiediensten moeten tussenkomen omdat een 26-jarige vrouw uit het Antwerpse weigerde om de coronaregels in de winkel na te leven. De vrouw werd zelfs verbaal agressief tegen de politiemensen. Ook zij kreeg een proces-verbaal.