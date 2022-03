Ongeval met brandweerwagen in Sint-Truiden

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. In de eerste twee maanden van dit jaar vielen al 11 doden in het Limburgse verkeer. De snelheid op de drukke steenwegen in Limburg drastisch verlagen, in de bebouwde kommen naar 30, is de enige oplossing om het aantal verkeersdoden naar beneden te krijgen, aldus verkeersdeskundige Willy Miermans, die vaak geraadpleegd wordt door Limburgse gemeentebesturen. Traag is veilig en eigenlijk ook sneller, is zijn motto. Maar we zijn in Limburg ook gewoon met te veel voertuigen op de weg.