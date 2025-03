Ongeval met spookrijder zorgt voor grote ravage op E314 in Heusden-Zolder

door Luc Moons

Een spookrijder heeft een waar inferno veroorzaakt op de E314 in Heusden-Zolder. De bestuurder reed vannacht in op een vrachtwagen, waarop beide voertuigen in brand vlogen. De spookrijder heeft het niet overleefd, in de vrachtwagen kwamen twee inzittenden ervan af met lichte verwondingen. De snelweg E314 bleef in de richting van Lummen dicht tot half 9 vanmorgen en dat stuurde de ochtendspits in de war.