Ongeval met zwaargewonde in Maasmechelen

Een hoge schuimkraag, geen schuimkraag,... Zou jij liever zelf je pintjes tappen op café? In de Koestal in Hasselt kan dat vanaf nu! Daar installeerden ze namelijk een zelftap zodat je altijd een pintje binnen handbereik hebt. Kristof Grossi, manager van danscafé Koestal: “Met een self service-tapinstallatie aan een tafel kunnen gasten heel eenvoudig en op elk gewenst moment hun eigen biertje tappen. Taptafels hebben een hoge funfactor en gasten hoeven niet meer te wachten. Ze kiezen uit twee formules: of ze blijven ongelimiteerd drinken, of we stellen de tap automatisch in op 20 liter. Het verbruik volgen de gasten mee op de tap zelf. Wij controleren dit op een apart toestel. Hier stellen wij de liters in, zien we hoeveel er verbruikt wordt en rekenen we aan de hand hiervan af.” Pluspunt: normaal kost een pintje 2,40 euro, maar aan de zelftap kost een biertje 2 euro.