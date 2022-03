Punch Powertrain in Sint-Truiden lanceert een nieuwe versnellingsbak op de automarkt. Het product zal eerst in India worden verdeeld, waarna de Truienaren zich ook weer op de Europese markt zullen richten. Punch investeert ook in een nieuwe productielijn in Sint-Truiden, om de onderdelen van het aandrijfsysteem zelf te kunnen maken. De timing is wel verrassend te noemen. Het Truiense bedrijf kreeg de voorbije jaren zware klappen te verduren, met heel wat ontslagen als gevolg.