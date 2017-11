Ontdekking van nieuwe planeet maakt kans op leven in de ruimte groter dan ooit

- De bestuurder van een zware Mercedes haalt halsbrekende toeren uit op de E314 in Maasmechelen. De wegpiraat is gefilmd met een dashcam. - De Japanse overname van STVV biedt nieuwe economische opportuniteiten voor Sint-Truiden en omgeving. Dat zegt Roland Duchatelet in een gesprek met onze redactie. - De kans op buitenaards leven is groter dan ooit. We gaan in het Cosmodrome in Genk op zoek naar een pas ontdekte planeet waar leven mogelijk is. - Rood is niet dood in Limburg. In het derde deel van onze politieke reeks De Tussenstand blikken met de SP.A vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.- En de Hoogstraat in Hasselt is de duurste winkelstraat in Hasselt.