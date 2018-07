Ontgoocheling troef bij voetbalfans na uitschakeling

Onze analist Stijn Stijnen blijft met een zuur gevoel achter na de uitschakeling op het WK voetbal. "De Rode Duivels stonden op één match van de wereldbeker, maar stuitten op een volwassen en kwalitatief zeer sterk Frankrijk." Het ontbrak de Belgen aan wat geluk bij de afwerking, en we werden gepakt op een stilstaande fase. "We hebben een unieke kans gemist, want de tegenstander in de finale is een haalbare kaart.