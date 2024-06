door Margo Ombelets

De civiele bescherming is nog altijd druk bezig met de ontmanteling van één van de grootste synthetische drugslabo's ooit in ons land. Geen gemakkelijke klus, want het lab bevindt zich zeven meter diep onder de grond in een mergelgroeve in Riemst. Buurtbewoners reageren opgelucht na de ontdekking. Er had maar iets kleins moeten mislopen, of de groeve had kunnen ontploffen. Er is een ramp vermeden, klinkt het.