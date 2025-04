Ontvoerders 13-jarige jongen sloegen al eerder toe én planden nog meer ontvoeringen

Het nu meerderjarige slachtoffer van de 42 dagen durende ontvoering in 2020, werd op meerdere locaties in Limburg vastgehouden. De jongen verbleef in kleine, sober ingerichte kamers. Hij sliep op een klapbed, had een kussen en deken, en een tv. Zijn ramen werden volledig afgeplakt, en de klinken waren afgebroken zodat hij zeker niet zou kunnen ontsnappen.