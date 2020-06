Ontvoeringszaak: Schoonbroer hoofdverdachte nu ook aangehouden

In het kader van een grootschalig drugsonderzoek door Politie CARMA werden dinsdag zes huiszoekingen uitgevoerd in Bree, Dilsen-Stokkem, Maaseik, Sint-Truiden en Overath in Duitsland. Dit leidde onder andere tot de vondst van twee grote plantages, een aanzienlijke hoeveelheid drugs en een grote som geld. Zes personen zijn ondertussen aangehouden. Het drugsonderzoek, dat nog steeds lopende is, werd opgestart in augustus 2019. Intensief speurwerk leidde dinsdagochtend tot zes huiszoekingen met positief resultaat. Politie CARMA werkte nauw samen met het parket Limburg en kreeg voor de huiszoekingen ondersteuning van het CIK, een hondengeleider en het gerechtelijk labo van de Federale Politie, POSA Antwerpen, de Civiele Bescherming, Politie Maasland, Politie Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken en de Duitse politie. 150.000 euro cash en verboden wapensIn Bree viel de politie dinsdagochtend binnen op twee adressen. Op het eerste adres werd een 44-jarige man in de boeien geslagen. In zijn woning vond de politie meer dan 150.000 euro cash, allerlei juwelen, luxegoederen, verdovende middelen en verboden wapens. Daarnaast werden er ook nog drie auto’s en een aanhangwagen met plantagematerialen in beslag genomen. Enkele huisdieren zijn naar een dierenopvangcentrum overgebracht. Op het tweede adres in Bree werden een man en vrouw van 46 en 41 jaar gearresteerd. Ook hier nam de politie onder andere verdovende middelen, twee auto’s en een aanhangwagen in beslag. Twee cannabisplantagesIn een woning in Maaseik vond de politie een actieve cannabisplantage met 6.45O stekkenplanten, een som geld en verdovende middelen. Ook hier werd een auto in beslag genomen. De 50-jarige bewoonster werd van haar vrijheid benomen. Een vierde huiszoeking op de Heideweg in Dilsen-Stokkem bracht opnieuw een cannabisplantage aan het licht. Deze bestond uit meerdere professioneel ingerichte kweekruimtes met een 940-tal planten in het totaal. Ter plaatse zijn een 43-jarige vrouw en een 43-jarige man gearresteerd. De politie nam er ook twee auto’s, gsm’s, een laptop, een aanzienlijk geldbedrag en andere verdovende middelen in beslag. Op beide plantagelocaties was er sprake van diefstal van elektriciteit en water. Na een sporenonderzoek werden de installaties ontmanteld en vernietigd door de Civiele Bescherming. De vijfde huiszoeking op Belgisch grondgebied vond plaats in Sint-Truiden. Hier werd een 38-jarige vrouw gearresteerd. Ook in haar woning vond de politie verdovende middelen. De Duitse politie viel binnen in een woning in Overath. Ze troffen er meerdere kilo’s cannabis aan en beperktere hoeveelheden van andere drugs. Ter plaatse werd een 50-jarige Duitse vrouw gearresteerd. Onderzoeksrechter houdt 6 verdachten aanNa het politieverhoor verschenen de zeven Belgische verdachten dinsdag en woensdag voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Vijf van hen werden aangehouden en twee personen, de vrouwen uit Dilsen-Stokkem en Sint-Truiden, werden in vrijheid gesteld. De Duitse vrouw werd eveneens aangehouden door de plaatselijke autoriteiten. Politie CARMA voert verder onderzoek.