Onze journalist bezoekt Italiaans stuntteam dat straks in Sanicole Airshow vliegt

In Diepenbeek heeft een 35-jarige man zijn moeder van 60 op een gewelddadige manier vermoord en stapte zelf naar de politie.Voor het eerst in 15 jaar zijn er zo weinig processierupsen in Limburg als nu. Dat komt door het koude weer van afgelopen winter.Steeds meer jonge kinderen willen leren vissen. Het stereotype beeld dat vissen saai is, klopt volgens hen niet.En de Hasseltse Daili Perez bouwde een internationale modellencarriere op dankzij Instagram. We bezoeken haar in het derde deel van onze reeks over Limburgse internetfenomenen.