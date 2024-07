Onze man in de VS: "Aanslag zet presidentsverkiezingen op scherp"

door David Bijnens

Twee dagen na de mislukte aanslag op voormalig president Donald Trump, gaat vandaag in de Amerikaanse stad Milwaukee de Republikeinse Conventie van start. Tijdens dit vierdaagse evenement zal Trump officieel worden aangeduid als de Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen op 5 november. "De Republikeinen zullen de moordaanslag op Trump waarschijnlijk ook gebruiken in hun verkiezingscampagne." Dat zegt TVL-journalist Yarne Puts, die momenteel in de Verenigde Staten is. Voorlopig is het nog steeds niet duidelijk wat het motief van de 20-jarige schutter was. De Amerikanen zelf, die zijn geschrokken van de gebeurtenis.