Ook de hommel heeft te kampen met de afnemende biodiversiteit

- Vandaag is de meteorologische zomer gestart. Maar daar was niks van te merken. De lente viel in het water. De horeca en detailhandelaars zien de omzet dalen. Maar er zijn ook winnaars bij dit miserabele weer.- De voorzitter van TreinTramBus maakt brandhout van het Spartacusdossier in onze provincie. Vooral de stad Hasselt moet het ontgelden met de keuze voor een trambus.- N-VA-kopstuk Zuhal Demir sluit de deur voor een coalitie met Groen, vanochtend ging N-VA Limburg campagne voeren in een wijnkasteel. Volgens N-VA moet er werk gemaakt worden van een regulator zodat de lokale boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product.- De oudste vrouw van België komt uit Lommel. Denise is 108. Intussen is ze de liefde gevolgd naar Mortsel.