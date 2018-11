Ook de tweede actie van 'gele hesjes' in Limburg draait uit op een flop

- De belastingbetaler gaat nog meer moeten betalen aan opzegvergoedingen voor politici. Ondanks de commotie over de riante uitkeringen voor ministers en parlementsleden, kunnen binnenkort ook burgemeesters en schepenen voor het eerst een mooie opzegvergoeding opstrijken. Volgens een rondvraag van TV Limburg stoppen in onze provincie op 1 januari bijna 150 burgemeesters en schepenen - Is Frieda Brepoels na 1 januari dan toch nog burgemeester van Bilzen? De klacht van Groen tegen het verloop van de verkiezingen stort het stadsbestuur in onzekerheid. En ook oud-burgemeester Johan Sauwens gaat een klacht indienen - De eerste betoging van Gele Hesjes in Limburg is een flop. Er dagen 17 mensen op die hun hesje snel uit doen wanneer extreemrechtse actievoerdes opduiken - Voor het hof van assisen start het proces over de moord op een 27-jarige vrouw in Hasselt - En Anderlecht verslikt zich in de Hel van Stayen. STVV staat nu nog steviger in de top zes.