Queens of the Stone Age zal op zondag 17 augustus afzakken naar Pukkelpop. Dat heeft het festival zonet bekendgemaakt. Vorig jaar moest de Amerikaanse band op het laatste moment nog afzeggen door aanhoudende gezondheidsproblemen bij frontman Josh Homme. Maar dit jaar zullen de Queens dus toch headlinen op de Main Stage. Naast Queens of the Stone Age kondigt Pukkelpop vandaag nog twee nieuwe namen aan. Ook Papa Roach en Justice treden zondag 17 augustus op in Kiewit. Voorlopig ziet de line-up er zo uit: Vrijdag 15 augustus: Chappell Roan, Chase & Status en Oscar and The Wolf Zaterdag 16 augustus: A$AP Rocky, IDLES en Joost Zondag 17 augustus: Queens of the Stone Age, Papa Roach en Justice Volgende week woensdag om 11.00 uur volgen meer nieuwe namen.